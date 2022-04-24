Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı

24.04.2022 10:25
Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan ayının 23. Sahurunda mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan ayının 23. Sahurunda mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Polis Evinde, mahalle bekçileri ve basın mensuplarına yönelik sahur programı düzenlendi. Sohbet eşliğinde süren programda konuşan Vali Ayhan, asayiş olaylarının büyük bir bölümünde önemli rol oynayan mahalle bekçilerine ve kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan basın mensuplarına kolaylıklar dileyerek katılım sağlayanlara teşekkür etti. Programın ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - SİVAS

Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı
Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı
Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı
Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı

YORUMLAR
500
Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı 23 Nisan'da öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu 23 Nisan'da öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu

Salih Ayhan, Asayiş, Polis, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement