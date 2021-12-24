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Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti

24.12.2021 00:57
Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Suriye, Afganistan, Tanzanya ve Yunanistan Batı Trakyalı göçmen aileleri makamında kabul etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Suriye, Afganistan, Tanzanya ve Yunanistan Batı Trakyalı göçmen aileleri makamında kabul etti.

Göçmen aileler, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar makamında ziyaret ederek, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, Adıyaman'da yaşayan göçmen ailelere yönelik yaptıkları faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Mahmut Çuhadar'ı bilgilendirdi.

Ziyarette ayrıca, Suriyeli göçmen Halit El Subeyh, kara kalemle çizdiği Vali Mahmut Çuhadar'ın portresini takdim etti.

Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla göçmen ailelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar "Bugün dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak çaresiz bir şekilde topraklarını terk eden göçmenlerimize evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır. Adıyaman'da da Suriyeliler başta olmak üzere yaklaşık 24 bin göçmen barınıyor. Dünyanın dört bir yanında evlerinden yurtlarından ayrı kalan, çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin gününü kutluyor, bugün vesilesiyle dünya çapında yerinde yurdundan edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalıkla beraber yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Suriye, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti - Son Dakika


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