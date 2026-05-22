Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağışların etkili olduğu Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Yağıştan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla görüşen Masatlı, ekiplerin su tahliyesi, temizlik ve güvenlik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Hatay’da etkili olan kuvvetli yağışların ardından Antakya ilçesinde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Masatlı, hemşehrilerinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, sahada görev yapan ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

EKİPLER SAHADA YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Antakya’da etkili olan yağışların ardından birçok noktada su tahliyesi, temizlik, yol açma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. İlgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirten yetkililer, oluşan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını açıkladı. Vali Mustafa Masatlı da saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Özellikle vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı bölgede teyakkuz halinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

VALİ MASATLI: “DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Masatlı, can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumların koordineli şekilde görev yaptığını belirten Masatlı, “Sahada ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm müdahaleler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Vali Masatlı ayrıca sürecin anbean takip edildiğini belirterek vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun