Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
22.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Antakya ilçesinde sahaya inen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Masatlı, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağışların etkili olduğu Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Yağıştan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla görüşen Masatlı, ekiplerin su tahliyesi, temizlik ve güvenlik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Hatay’da etkili olan kuvvetli yağışların ardından Antakya ilçesinde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Masatlı, hemşehrilerinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, sahada görev yapan ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

EKİPLER SAHADA YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Antakya’da etkili olan yağışların ardından birçok noktada su tahliyesi, temizlik, yol açma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. İlgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirten yetkililer, oluşan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını açıkladı. Vali Mustafa Masatlı da saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Özellikle vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı bölgede teyakkuz halinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

VALİ MASATLI: “DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Masatlı, can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumların koordineli şekilde görev yaptığını belirten Masatlı, “Sahada ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm müdahaleler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Vali Masatlı ayrıca sürecin anbean takip edildiğini belirterek vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:35:46. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Masatlı, Antakya’da yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.