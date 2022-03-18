Vali Masatlı: "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin geleceğe yürüyüşünün en güçlü ilham kaynaklarından biri" - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin geleceğe yürüyüşünün en güçlü ilham kaynaklarından olarak son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü kapsamında Amasya Şehitliğinde düzenlenen anma töreninde konuşan Vali Masatlı, "Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerini hatırlatan Mustafa Masatlı, "Bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır" diye konuştu.

Şehitler anıtına çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunulması sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ardından vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dualar edildi. Vali Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. - AMASYA