Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine - Son Dakika
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Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine

02.05.2022 11:39
Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile birlikte Ramazan Bayramı'nda ilk ziyaretini Yeşilırmak Çocuk Evleri'ne yaptı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile birlikte Ramazan Bayramı'nda ilk ziyaretini Yeşilırmak Çocuk Evleri'ne yaptı. Devletin koruması altındaki çocuklarla birlikte kahvaltı masasında bir araya geldi.

Sağlıklı, hayırlı ve başarılı birer ömür dilediği çocuklara hediyeler veren Mustafa Masatlı, "Yüce Allah'ın bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaştırmış olmasının sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlıkların unutulduğu ve aynı zamanda insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmalıyız" diye konuştu.

Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası halkla bayramlaşan Masatlı, Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesini de ziyaret etti. - AMASYA

Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine
Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine
Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine
Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine
Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Masatlı'dan bayramın ilk ziyareti çocuk evlerine - Son Dakika


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