Vali Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun" - Son Dakika
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Vali Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun"

01.05.2022 12:01
Vali Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Tatil İşçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm dünyadaki birlik ve beraberlik dayanışmasını arttırmak ve daha iyi bir gelecek için ter akıtan emekçilerimizi hatırlamak amacıyla, işçi ve emekçilerimize bir vefa günü olarak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlanmaktadır. Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı büyüktür. Ülkemiz de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan bu gün, 2008 yılı Nisan ayından itibaren "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile de 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmiştir. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz" emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte. Bizler, millet olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz ve bunu prensip edinen kültürün mensuplarıyız. Üretime yaptıkları katkılar sayesinde, ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde önemli paya sahip yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, emekçilerimizin, ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınma hedefine ulaşmasındaki kararlılıkları ve sağduyulu tutumları her türlü takdirin üzerindedir. Bu büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkemizi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden işçi kardeşlerimin gösterdiği fedakarlık ve gayreti, gönülden alkışlıyorum. Emekçilerimizin aşkla ve şevkle çalışmalarının neticesinde devletimiz daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, "En Kutsal Değer" olarak gördüğümüz emeğin ve alın terinin sahibi insanlarımızın yanı sıra, yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM

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Okay Memiş, Erzurum, 1 Mayıs, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun' - Son Dakika


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