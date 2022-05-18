Vali Memiş: "Geleceğimizin ışığı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" - Son Dakika
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Vali Memiş: "Geleceğimizin ışığı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun"

18.05.2022 13:04
Vali Memiş: "Geleceğimizin ışığı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919' da Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Samsun'a ulaşmasıyla başlayan, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşümüzün başlangıcı, 19 Mayıs Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi kurtuluş meşalesinin yakıldığı, karanlık dönemin aydınlık günüdür. 19 Mayıs 1919'da Samsun' da, bağımsız Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin tesisi için başlattığı şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri ve milletimizin yeniden varoluş mücadelesinin ilk kıvılcım hareketi, milletimizin azmi ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Büyük sıkıntılar ve zorlu mücadele şartları altında, büyük bedeller ödenerek, fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ışığımız, umudumuz, geleceğimiz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Gençler, cesaretimizi takviye ve idare eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek, genç kuşaklara ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma mücadelesinde, büyük görevler düştüğünü belirtmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Geleceğimizin ışığı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' - Son Dakika


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