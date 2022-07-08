Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, "Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında" incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, "Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında" incelemelerde bulundu

08.07.2022 09:56

Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, "Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında" incelemelerde bulundu Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanan canlı hayvan pazarını gezerek alınan tedbirleri...

Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, "Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında" incelemelerde bulundu

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanan canlı hayvan pazarını gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile kentte belediye tarafından yaptırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nı gezdi.

Burada Kurban Bayramı için gelen hayvan alıcı ve satıcılarıyla sohbet eden Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Memiş, örnek bir tesiste bulunduklarını belirterek, "Bu tesis, Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı. Belediyemiz tarafından yapılan bu tesis bölgesinde örnek bir yer. Burada hayvan ticareti yapan mal sahipleri yüksek standartlarda kamu hizmeti alıyor" dedi.

Bayrama yönelik kentte bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Memiş, "Erzurum'un bütün ilçelerinde ve merkezde 14 ayrı noktada kesim merkezleri komisyon tarafından belirlendi. Polisimiz, jandarmamız, zabıtamız ve diğer ekiplerimizle her türlü hizmeti bu noktalarda vereceğiz" diye konuştu.

Memiş, insanların daha iyi hizmet almaları için gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tesisimizde yaklaşık 7-8 bin hayvan var. Burası sadece Erzurum'a değil, tüm Doğu Anadolu'ya hitap eden önemli bir pazar. Erzurum, büyükbaş hayvan sayısı bakımından 1 milyonu yaklaşan popülasyonu ile zirvede yer alan kent. Küçükbaş hayvanda da emin adımlarla zirveye gidiyoruz. Biz bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bayrama hazırız."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de yetiştiricilerin hayvanlarını rahatça satması için tesisi kurduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz tarafından 160 bin metrekare alan üzerinde 60 bin metrekare kapalı alanı olan çok modern bir pazardayız. Tesisimizde birçok önemli nokta bulunuyor. Hayvan kesim yerlerimizin her birinde 150 civarında kurban kesimi gerçekleşebiliyor. Vatandaşlarımız bu tür hizmetlerden yararlanabiliyor. Geçmişteki çirkin görüntüyü kaldırdık ve insanlar daha güzel bir ortama kavuştu. Bu tesis sadece Kurban Bayramı için değil, 365 gün bu hizmeti sunuyor."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, 'Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında' incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, "Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında" incelemelerde bulundu - Son Dakika
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