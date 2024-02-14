Vali Mustafa Çiftçi ve eşi, şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi, şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi, şehit polis memuru Birol İli\'nin ailesini ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Bingöl'de şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli'nin ailesini ziyaret etti. Şehidin ismi Erzurum'da yaşatılıyor ve Vali Çiftçi, evde şehit ailesiyle yakından ilgilendi ve sohbet etti.

14.02.2024 10:15
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Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti.

22 Mart 2022 tarihinde Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli evli ve bir çocuk babasıydı.

Şehidin ismi memleketi Erzurum'da, Dadaşkent Şehit Birol İli Polis Merkezi Amirliğinde yaşatılıyor. Vali Mustafa Çiftçi ve eşinin ziyaret ettiği evde şehit ailesi ile yakından ilgilendi ve sohbet etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

22 Mart, Bingöl, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi ve eşi, şehit polis memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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