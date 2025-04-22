Vali Ömer Toraman\'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 23 Nisan'ın millı iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayramdır" dedi.

Vali Ömer Toraman'ın yazılı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan; milli iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktadır. Aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayramdır. Sevgili Çocuklar, Sizler bu necip milletin umut çiçeklerisiniz. Bilgiyle, araştırma yeteneğiyle ve insani değerlerle donanmış; sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin en sağlam teminatıdır. Bu bilinçle sizlere iyi bir gelecek sunmak hepimizin en ulvi sorumluluğudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ÇANAKKALE