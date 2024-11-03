Vali Pehlivan, Gençlerle Hayata Hazırlanıyor

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Gençliği Deniz Kampında projesi çerçevesinde buluştuğu gençlerle sohbet ederek," Amacımız hayata hazırlıklı bir şekilde yola çıkmanızı, hayat yolunda kendinize güvenerek, öz güvenli ve bilinçli bir şekilde yol almamızı sağlamak. ya yaşayarak öğreneceğiz ya da yaşayanlardan öğreneceğiz. Biz ikisini birlikte yapalım istiyoruz" dedi.

Valili koordinesinde Akdeniz Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların katkılarıyla 'Akdeniz Gençliği Deniz Kampında' projesi kapsamında ikinci program Silifke İlçesinde Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampında düzenlendi. Akdeniz ilçesinden gelen gençler hem çeşitli konulara ilişkin bilgilendirici kurslar aldı, hem de sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Programa katılan Vali Pehlivan," Geçtiğimiz Mayıs ayında, Akdeniz Gençliği Deniz Kampında projesi başlatılmış ve sizlerle bir araya gelmiştik. Bugünde, Akdeniz Gençliği Deniz Kampında 2 projesi kapsamında buradayız. Projemiz çok güzel, anlamlı bir uygulama. Projenin amacı, sizlerin farklı bir ortamda sosyalleşmesi ve sosyal aktivite yapmanıza imkan sağlamaktır. Bunu yaparken de hem dinlenmenizi sağlamak hem de işin uzmanı ekiplerimizden, personelimizden, arkadaşlarımızdan muhtelif konularda hayatınızda ihtiyaç duyacağınız bilgi ve tecrübe birikimi sağlayacak hususlarda aydınlatmak, rehberlik etmektir. Bahsedilen konular, bütün çocuklarımız ve gençlerimiz için önem arz eden aile, akran, arkadaşlık ilişkileri gibi konulardır. Evlerde anne babaların yaptığı, okullarımızda da öğretmenlerimizin rehberliğinde ele alınan gençlere edindirmeye çalıştığımız, sizlerin de edindiğiniz tavırlar, davranışlar yaklaşımlardır. Bununla birlikte temel amaçlarımızdan, gayelerimizden birisi de hayata hazırlamaktır. Hayata hazırlıklı bir şekilde yola çıkmanızı, hayat yolunda kendinize güvenerek, öz güvenli ve bilinçli bir şekilde yol almamızı sağlamaktır. İster ilmi ister fenni ister sosyal hangi konu olursa olsun, yaşamımıza dair hususlarda ne kadar bilgiliysek o kadar kendinizi güçlü hissederiz. ya yaşayarak öğreneceğiz ya da yaşayanlardan öğreneceğiz. Biz ikisini birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.

"Teknoloji hayatımızın her aşamasında var"

Teknoloji çağında yaşandığına da dikkat çeken Vali Pehlivan," Artık teknoloji hayatımızın her aşamasında var. Örneğin trafikte birtakım önlemler alıp nasıl ki bazı kurallara uymamız gerekiyorsa siber dünyada ya da dijital dünyada diğer bir tabirle sanal alemde de tedbirli olmak gerekiyor. Günlük yaşam içerisinde olduğu gibi siber sahada da çeşitli olumlu konular olmakla birlikte ciddi olumsuzluklar da var. Nasıl ki günlük yaşamda suç örgütleri tarafından suça sürüklemeye çalışanlar varsa siber dünyada bu durum var. Sizler bu konuda ne kadar bilgili, bilinçli olursanız günlük yaşamınızda, sosyal yaşamınızda olduğu gibi siber dünyada ve sanal alemde o imkanları kullanırken daha tedbirli daha güvende olursunuz. Kişilerin yaşları kaç olursa olsun zihnin çelinmesi mümkündür. Çocuklara, gençlere özellikle erken yaşlarda birtakım tuzaklar kurmak suretiyle onların suça sürüklenmesine çalışılan alanlar ve olumsuzluklar var" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, İlk grupta 600'ün üzerinde ikinci grupta ise 400'ün üzerinde toplamda binin üzerinde öğrenciyi ağırladıklarını kaydetti. - MERSİN