İncelemeleri sırasında Vali Pehlivan'a Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOMAŞ) Genel Müdürü Necmettin Karataş , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Aydın Yığman ile firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir, Müftülük, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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