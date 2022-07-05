Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu

05.07.2022 12:13
Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında Vali Pehlivan'a Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOMAŞ) Genel Müdürü Necmettin Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Aydın Yığman ile firma yetkilileri eşlik etti.

Bünyesinde cami, 200 kişi kapasiteli Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Hizmet İçi Eğitim Merkezi, Müftülük Hizmet Binası, Engelsiz Sosyal ve Kültürel alanları bulunan yerleşkede incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'den bilgi aldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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