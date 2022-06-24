Vali Şıldak'tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi - Son Dakika
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Vali Şıldak'tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi

24.06.2022 22:58
Vali Şıldak'tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi sakinlerinin hayat standartlarını yükseltecek iyileştirmeyi genişletecek hane ziyaretleri hakkında roman derneklerinin görüş ve önerileri alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi sakinlerinin hayat standartlarını yükseltecek iyileştirmeyi genişletecek hane ziyaretleri hakkında roman derneklerinin görüş ve önerileri alındı.

Sonuç odaklı proje ve çalışmalara önem veren Şıldak, mahallede yapılacak hane ziyaretlerin hazırlık süreçlerini yakından takip ediyor.

İbrahimce Mahallesini yakın markaja alan Şıldak, yaklaşık 2 yıldır yürütülen iyileştirme çalışmaları ve alana yansımalarını yerinde değerlendirmek üzere geçtiğimiz aylarda mahalleye adeta çıkarma yapmıştı. Ziyaretinde mahalleli tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan talep ve sorunları ilk ağızdan dinledi. Güvenlik, sağlık, sportif, din hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda yapılan iyileştirme çalışmalarına güç kazandıracak aile ziyaretlerinde sahada olacak 30'a yakın personel, çalışmalara durum tespiti ile başlayacak.

Balıkesir Öğretmenevinde Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda, ilgili kurumların temsilcileri sonuca hedeflenen çalışmalarda görev alanlarıyla ilgili yapabilecekleri hakkında bilgi verdi. Mahallenin sosyal yaralarına empati kurularak devletin adeta merhem olacağını söyleyen Şıldak, toplantıda hazır bulunan Roman Derneklerinin temsilcilerine söz verdi. Alanın ihtiyaçlarını ileten dernek temsilcileri, Vali Şıldak'a mahalleden selam getirdiklerini söylediler. Şıldak'ın çalışmaları yakından takip etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Vali Şıldak'ın öncülüğünde kurumlar tarafından ayrı ayrı yürütülen çalışmalar hane ziyaretleri dahilinde tek bir şemsiye altında buluşuyor. Toplumsal ön yargıları kıracak çalışmalara imza atan Şıldak toplantıda, hane ziyaretleriyle vatandaşların birçok sorunun tespit ve tedavi edileceğini vurguladı. Sağlık ve yetenek taramalarından sosyal haklarla ilgili bilgilendirmeleri, meslek edindirme kurslarından din hizmetleri gibi geniş yelpazede ele alınacak çalışma, mahallenin fotoğrafını çekerek çalışmaların sonuç odaklı olmasını sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ile İş Kurumu İl Müdürlüğünden personellerinden oluşacak ekipler hane ziyaretleriyle sosyal bir dönüşüm gerçekleştirecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Şıldak, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Şıldak'tan İbrahimce Mahallesine özel ilgi - Son Dakika

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