Vali Sözer Bozcaarmut'ta Çilek Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Vali Sözer Bozcaarmut'ta Çilek Hasadı Yaptı

Vali Sözer Bozcaarmut\'ta Çilek Hasadı Yaptı
13.06.2026 10:03
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozcaarmut Köyü'nü ziyaret ederek çilek hasadına katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nü ziyaret ederek, çilek hasadına yaptı.

Köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Sözer, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirterek köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Bozcaarmut Gölet'inde de incelemelerde bulunan Vali Sözer, göletin mevcut durumu, su kapasitesi ve tarımsal sulamaya sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte su kaynaklarının verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Çilek hasadına yaptı

Daha sonra köyde bulunan çilek bahçesini ziyaret eden Vali Sözer, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çilek hasadına da katılan Sözer, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Sözer Bozcaarmut'ta Çilek Hasadı Yaptı - Son Dakika

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