Vali Sözer, Evde Eğitim Alan Öğrencinin Karnesini Verdi - Son Dakika
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Vali Sözer, Evde Eğitim Alan Öğrencinin Karnesini Verdi

Vali Sözer, Evde Eğitim Alan Öğrencinin Karnesini Verdi
27.06.2026 10:39
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Bilecik Valisi, evde eğitim gören Almila Ada'nın karnesini takdim ederek sevincine ortak oldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, evde eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ile birlikte evde eğitim gören öğrenci Almila Ada Öztürk'ü evinde ziyaret ederek karne sevincini paylaştı. Sağlık durumu nedeniyle doktor tavsiyesi doğrultusunda eğitimine evde devam eden Ertuğrulgazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Almila Ada Öztürk'e karnesini takdim eden Vali Sözer, öğrencinin göstermiş olduğu azim ve gayretten dolayı tebrik etti. Protokol üyeleri, öğrenciye çeşitli hediyeler takdim ederken, aileye de geçmiş olsun ve başarı dileklerini iletti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğrencimizin eğitimine katkı sunan öğretmenlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Almila Ada'ya sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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