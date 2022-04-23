Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti

23.04.2022 09:46
Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti. Çocuklar, kurum müdürlerini arayarak talimat verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da yer aldığı ziyarette Vali Su, makam koltuğunu sırasıyla gelen öğrencilere devretti. Valilik makamını devralan öğrenciler kurum müdürlerini arayıp yapılmasını istedikleri konularda talimat verdi.

Vali Su, ziyarette yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı. Su, "Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizler devlet ve millet olarak sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Sizlerin de hazırlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılı olmanızı istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek sizlere armağan etmiş ve sizlere duyduğu güveni göstermiştir" dedi.

Ziyarette Vali Su, öğrencilerle sohbet ederek dersleri ve gelecek planları üzerine konuştu. - MERSİN

Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti
Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti
Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti
Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti

YORUMLAR
500
Minikler 11 ülkenin kıyafetlerini giydi Minikler 11 ülkenin kıyafetlerini giydi Doktorların koltukları 23 Nisan'da çocuklara devredildi Doktorların koltukları 23 Nisan'da çocuklara devredildi Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı Savaş mağduru çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 09:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement