Vali Su, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliği himayesinde Akdeniz Belediyesi destekleriyle '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' çerçevesinde gerçekleştirilen iftar programında Roman vatandaşlarla buluştu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, iftar programında yaptığı konuşmada, 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutladı. Su, "Devletimiz ve hükümetimiz, ülkemizde yaşayan tüm kesimlerin huzurlu ve mutlu olması için imkanlarını seferber edip, gayret sarf ediyor" dedi.

Mersin'de yaşayan Roman vatandaşlarla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirten Su, bu çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Programda, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Roman dernek başkanları da birer konuşma yaptı.

Programa, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, il protokolü üyeleri, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin ve Roman vatandaşlar katıldı. - MERSİN