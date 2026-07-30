Vali Tavlı, askeri eğitim alanlarını inceledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde bulunan birimleri gezen Vali Tavlı, incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, incelemeleri kapsamında sergi salonu, uçangöz dershanesi, atölyesi ve uçuş parkuru, şehit gazi birimi diş ünitesi ile yapımı devam eden simülasyon merkezi inşaatını gezdi.

Komutanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında Tümgeneral Ala tarafından Vali Tavlı'ya bilgilendirme yapıldı.