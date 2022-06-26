Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

26.06.2022 14:49
Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Siyahser Mahallesinde bulunan ve Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan; cami, türbe, tekke ve imaretten oluşan, iki bölümlü bir yapı halinde inşa edilen Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi'ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Vali Akkoyun, ataların emaneti olan bu tarihi yapıların sonraki kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, Siyahser Camii girişinde bulunan II. Abdülhamid Han'a ait tuğrayı ve imaret bölümünde bulunan şadırvanı inceledi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Karaman, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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