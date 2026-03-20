Vali Turan, Mehmetçiklerle Bayramlaştı

20.03.2026 22:10
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy'deki karakolda askerlerle Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde bulunan Aziziy? Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerle bayramlaştı.

Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinde bulunan karakolda bayram buluşması kapsamında gerçekleşen ziyarette Vali Turan, ülkenin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan komutanlar ve askerlerin bayramını tebrik etti. Görev başındaki personelle yakından ilgilenen Turan, Mehmetçiklerle sohbet ederek moral verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Turan, sınır güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan askerlerin gösterdiği fedakarlık, cesaret ve yüksek görev bilincinin milletin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ramazan bayramı'nın birlik, beraberlik ve vatan sevgisini pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Turan, bu anlamlı günlerde sınır hattındaki kahraman Mehmetçiklerle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Vali Turan, görevleri başındaki askerlerin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla kutlayarak, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için verilen mücadelenin her zaman minnet ve şükranla karşılandığını vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

