Vali Ünlü Başkonsolos Shröer'le bilgi alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Vali Ünlü Başkonsolos Shröer'le bilgi alışverişinde bulundu

Vali Ünlü Başkonsolos Shröer\'le bilgi alışverişinde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamında ağırladığı Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

13.03.2024 14:44
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Manisa Valisi Enver Ünlü, makamında ağırladığı Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Bir dizi resmi ziyaret programı kapsamında Manisa'ya gelen Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Schröer daha sonra Vali Enver Ünlü ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapan Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, diplomatik ilişkilerin sıcaklığı ve bağların güçlü olmasının önemli olduğuna değinerek misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Almanya İzmir Başkonsolosu Schröer, misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Almanya, Manisa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ünlü Başkonsolos Shröer'le bilgi alışverişinde bulundu - Son Dakika

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