Vali Varol, Köy Evleri İçin Heyetle Toplandı

Adıyaman Valisi Osman Varol, köy evleri yer seçimi ile ilgili Koçali ve Bağlıca köy heyetiyle bir araya geldi.

Adıyaman Valilik binasının toplantı salonunda her iki köyün heyetiyle bir araya gelen Vali Osman Varol, burada köylerin eksikleriyle ilgili bilgiler aldıktan sonra köy evlerinin nerede yapılması gerektiği konusunda da bilgiler vererek süreç hakkında konuştu. Vali Varol aynı zamanda her iki köyün ihtiyaçları hakkında da talepleri dinleyerek tek tek not ettirdi. - ADIYAMAN