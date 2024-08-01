Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce'deki Yeni Camileri İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce'deki Yeni Camileri İnceledi

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce\'deki Yeni Camileri İnceledi

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan ve yeniden yapılan camileri Vali Yardımcısı Ömer Sağlam yerinde inceledi. Sağlam, Müftü Osman Aydın'la birlikte devam eden cami inşaatlarını ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Beyköy Beldesi Kültür Mahallesinde Hacı Hikmet Şen adına yapılan camiyi de inceledi.

01.08.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkılıp yerine yenisi yapılan camileri Vali Yardımcısı Ömer Sağlam yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam Müftü Osman Aydın'la birlikte yapımı devam eden camileri ziyaret etti.

23 Kasım 2022 depreminde ağır hasar alıp yıkıldıktan sonra inşaatları devam eden Kazukoğlu, Çakırlar Mahallesi camileri, Bataklı Çiftlik, Yayakbaşı, İhsaniye ve İstilli köylerinde yapılan cami inşaatlarının son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Son olarak ise Beyköy Beldesi Kültür Mahallesinde merhum Hacı Hikmet Şen adına evlatları tarafından yapımı üstlenilen camiyi ziyaret eden Vali Sağlam, burada incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Osman Aydın, Ömer Sağlam, Hikmet Şen, Müftü, Düzce, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce'deki Yeni Camileri İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:31:04. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce'deki Yeni Camileri İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement