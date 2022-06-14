Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

14.06.2022 13:34
Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan çok amaçlı spor salonu ve genç ofiste incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan çok amaçlı spor salonu ve genç ofiste incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, gençlerin sosyal kültürel ve sportif etkinliklerine cevap verecek olan, çalışmalarında sona yaklaşılan çok amaçlı spor salonu ve Genç Ofis'te incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'den çalışmalarda gelinen aşamaya dair bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Kaynak: İHA

Karahisar, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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