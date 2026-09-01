Vali Yılmaz, A Milli Takımı tebrik etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, A Milli Takımı tebrik etti

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımını İzlanda zaferi için kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler, eleme maçlarının tamamlanmasına 4 maç kala FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası biletini aldı.

"Tüm sporcularımızı en kalbi duygularımla kutluyorum"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir mesaj yayımlayarak A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti. Vali Yılmaz'ın mesajında, "A Milli Erkek Basketbol Takımımız, milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Grup elemelerinde 8 maçta 8 galibiyet alarak muazzam bir namağlup seriye imza atan '12 Dev Adam', Türk sporcusunun yenilmez iradesini, parke üzerindeki asaletini ve takım ruhunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Ay yıldızlı bayrağımızı her coğrafyada en yükseğe taşıyan millilerimizin bu coşkulu yürüyüşü, gençlerimize de eşsiz bir ilham kaynağı olmaktadır. Bu büyük ve anlamlı başarıda emeği geçen, son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayan tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nu en kalbi duygularımla kutluyorum. Şahsım ve tüm Eskişehirli hemşehrilerim adına, formamızı gururla taşıyan Milli Takımımıza 2027 Dünya Kupası yolunda şampiyonluklar ve üstün başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, A Milli Takımı tebrik etti - Son Dakika

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