Vali Yılmaz: "Amanoslar güvende, Osmaniye güvende" - Son Dakika
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Vali Yılmaz: "Amanoslar güvende, Osmaniye güvende"

12.07.2022 00:22
Vali Yılmaz: "Amanoslar güvende, Osmaniye güvende"

Amanos Dağları'nda hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe'de görev yapan özel hareket polislerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, "Amanoslar güvende, Osmaniye güvende" dedi.

Amanos Dağları'nda hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe'de görev yapan özel hareket polislerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, "Amanoslar güvende, Osmaniye güvende" dedi.

Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz, bayram ziyaretleri çerçevesinde Amanos Dağları'nda hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe'de görev yapan özel hareket polislerini ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'unda yer aldığı ziyarette polislerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını kutlayan Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada Amanosların ve Osmaniye'nin güvende olduğunu söyledi.

Özel harekatçıların korkusuzca vatan nöbetinde olduklarını ifade eden Vali Yılmaz, "Amanosların kartalı Özel Harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz, Allah onlardan razı olsun. Amanoslar güvende, Osmaniye güvende. Korkusuzca vatan nöbetindeler, görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar. Başarılar diliyorum. Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin" dedi. - OSMANİYE

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Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz: 'Amanoslar güvende, Osmaniye güvende' - Son Dakika

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