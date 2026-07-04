Vali Yılmaz'dan Milli Sporculara Övgü - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan Milli Sporculara Övgü

Vali Yılmaz\'dan Milli Sporculara Övgü
04.07.2026 10:41
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Eskişehir Valisi Yılmaz, uluslararası başarılar elde eden sporcuları makamında ödüllendirdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde ederek Eskişehir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcuları ve antrenörlerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile birlikte makamında ağırladı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, elde ettikleri üstün başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Başarıların tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın bir sonucu olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Sizler elde ettiğiniz başarılarla yalnızca Eskişehir'imizin değil, aziz milletimizin de gururu oldunuz. İnanıyorum ki bundan sonraki müsabakalarda da şanlı bayrağımızı uluslararası arenalarda daha da yukarılarda dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı gururla dinleteceksiniz" dedi.

Sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere ve ailelerine teşekkür eden Yılmaz, gençlerimizin azim ve disiplinle elde ettiği başarıların Eskişehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonunda Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan Milli Sporculara Övgü - Son Dakika

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