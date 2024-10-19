Vali Yılmaz Şimşek Güneykaya Beldesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz Şimşek Güneykaya Beldesini Ziyaret Etti

Vali Yılmaz Şimşek Güneykaya Beldesini Ziyaret Etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya Beldesinde belediye başkanı, aile sağlığı merkezi ve okul ziyaretlerinde bulunarak, projeler hakkında bilgi aldı ve sağlık hizmetleri ile eğitim konularında yerel yöneticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

19.10.2024 08:28  Güncelleme: 08:30
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya Beldesini ziyaret etti.

Ziyarette Şimşek'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla ile Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ eşlik etti.

İlk ziyaretini belde belediye başkanlığına gerçekleştiren Vali Şimşek, Başkan Hüseyin Kırışkuzu'dan yürütülen projeler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Şimşek, Güneykaya programları kapsamında, aile sağlığı merkezini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sağlık hizmetlerine ilişkin aile hekimlerinden bilgi alan Vali Şimşek, merkezden hizmet almaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Şimşek'in bir sonraki durağı Güneykaya İlk/Ortaokulu oldu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Şimşek, öğrencilerin eğitimleriyle yakından ilgilenerek onlara başarılı bir eğitim yılı diledi.

Öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Vali Şimşek, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Çırçır - Güneykaya bağlantı yolu yeniden yapılıyor

Çırçır - Güneykaya arasında yer alan 12 kilometrelik bağlantı yolu Sivas İl Özel İdaresi tarafından yenileniyor. Sıcak asfalt olarak yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Şimşek, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner'den bilgi aldı. Yapılan yolla vatandaşların daha konforlu ve kaliteli olarak ulaşım sağlayacağını kaydeden Vali Şimşek, "Sivas İl Özel İdaresi'nin alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu yıl il genelinde yaptığımız asfalt çalışmaları yaklaşık 190 kilometre. Bunun 12 kilometresi bu güzergahta yapıldı. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Köylerimizde ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını arttırma noktasındaki çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Özellikle grup yollarımızın iyileştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi bizler için önemli. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz Şimşek Güneykaya Beldesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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