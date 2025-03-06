Vali Zorluoğlu: Terörsüz Türkiye Diyarbakır'ı Besleyecek - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu: Terörsüz Türkiye Diyarbakır'ı Besleyecek

Vali Zorluoğlu: Terörsüz Türkiye Diyarbakır\'ı Besleyecek

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun Diyarbakır'a büyük kazançlar getireceğini belirtti.

06.03.2025 22:58
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) katıldığı iftar programında Türkiye'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından bir tanesi mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi İftar Buluşması" programında sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente geldiği ilk günden beri sanayinin gündemlerinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini, kentin ciddi bir sanayi potansiyelinin olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gündeminde "Terörsüz Türkiye" olduğunu kaydeden Zorluoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin riyasetinde ve koordinasyonunda bu süreç devam ediyor. Çok ciddi mesafeler katedildi. Terörsüz Türkiye vizyonunun en büyük kazananlarından bir tanesi mutlaka Diyarbakır şehri ve bu bölge olacaktır. Buna inanıyoruz. İnşallah huzur ortamı ve o güzel zemin üzerine Diyarbakır'da üretimi, istihdamı, sanayi ve ihracatı geliştireceğiz. Sanayi alt yapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz" dedi.

OSB'nin 1. ve 2. etabının elektrik sisteminin yer altına alınmasını kararlaştırdıklarını ve birkaç hafta içinde ihalelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, kısa bir sürede 5. etabın altyapı ihalesini de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karacadağ OSB'de ise altyapının yüzde 90'nın tamamlandığını, buradaki 135 parselden 50'nin üzerinde parselin tahsisinin yapıldığını aktaran Zorluoğlu, "Bir diğer konunun da turizm olduğunu ve bu konunun kentin geleceğinde önemli bir paya sahip olacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir turizm kenti olacağına hiç şüphemiz yoktur. Şu anda Diyarbakır turizmini tanıtma stratejisi üzerine çalışıyoruz. Sona gelmek üzereyiz. İnşallah Diyarbakır iyi bir tanıtımla önümüzdeki yıllarda çok daha fazla turist çekecektir. Buna inanıyoruz" diye konuştu.

Sağlık alanında yürütülen çalışmalara değinen Vali Zorluoğlu, "Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı süren Şehir Hastanesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 40'ın üzerinde. Kentin sağlık alanında çevre illere de hizmet veriyor. Yarın Sağlık Bakanı'mızla ikinci şehir hastanesinin yeri konusunu netleştirip onun da proje aşamasına geçeceğiz. Birkaç sene içerisinde o da inşallah başlayacak. O da 1000 yataklı bir yeni hastane olacak. Aynı zamanda üniversite hastanemiz bu bölgenin en önemli sağlık kuruluşudur. Orası da eskidi ve artık hizmette yetersiz hale geldi. Onunla ilgili de 2025 programında 600 yataklı yeni bir hastane var. Onun da şu anda projesi devam ediyor. İnşallah tamamlandığında hastanenin yapımına geçilecek. Sağlık alt yapısını inşallah güçlendirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Zorluoğlu: Terörsüz Türkiye Diyarbakır'ı Besleyecek - Son Dakika

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