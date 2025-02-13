Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Verilen Hapis Cezası Sonrası Nöbet Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Verilen Hapis Cezası Sonrası Nöbet Eylemi Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından başlatılan nöbet eylemi, bölge milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla devam ediyor. DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, halkın iradesine yönelik haksızlıkları protesto ettiklerini belirtti.

13.02.2025 18:15  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)- Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından başlatılan nöbet eylemi sürüyor. DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, "14 belediyemizin tamamını alarak tarihte görülmemiş bir kazanıma imza attık. Maalesef bugün yine aynı hilelerle, kumpas dosyalarla bu halkın iradesine çökmeye çalışıyorlar" dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından önceki gün başlatılan nöbet eylemi üçüncü gününde de sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan nöbet eylemine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Van ve bölge milletvekilleri, Van il ve ilçe belediye eş başkanları ve meclis üyeleri, DEM Parti ve DBP Van il ve ilçe örgütleri, CHP il yöneticileri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Burada bir konuşma yapan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, şunları söyledi:

"Üç gündür kış soğuklarına rağmen burada göstermiş olduğunuz onurlu haklı kayyum nöbeti eyleminizi selamlıyorum. Bu direniş, haklı mücadeleniz, halaylarınız ve haklılığınızla burayı epeyce ısıttınız. 31 Mart seçimlerinden önce büyük emeklerle, aylar boyunca devam eden çalışmalarla köy köy dolaşarak seçime gittik. Seçim günü en demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı kullanarak Van'da belediye eş başkanlarımızı seçtik. Aynı zamanda 14 belediyemizin tamamını alarak tarihte görülmemiş bir kazanıma imza attık. Maalesef bugün yine aynı hilelerle, kumpas dosyalarla bu halkın iradesine çökmeye çalışıyorlar. Bizler bu Diyarbakır 5. Ağır Mahkemesi'nde görülen davanın hem bilirkişi raporu hemde dinlenen tarafları bu davayı çürüttüklerini çok iyi biliyoruz. Bu verilen karar haksız bir karardır. Bu yüzden bizler bu zulmü ve haksızlığı kabul etmediğimizi belirtmek isterim."

"Seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınıyor"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da, "Seçme ve seçilme hakkı bir haktır. İnsan olmanın ölçütü, bir ülkede bu topraklarda hukukun en önemli ölçütü seçme ve seçilme hakkıdır. Bugün bu hakkımız elimizden alınıyor. Bugün bu hakkımıza ipotek konuluyor, gasp ediliyor. İrade gaspı sistematik sömürge hukukudur. Kürt halkının dilinin, kimliğinin, kültürünün inkarıdır. Bu inkara karşı direniş haktır. İsyanınızı ve direnişinizi selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Yerel Haberler, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Gülşen, Hukuk, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Verilen Hapis Cezası Sonrası Nöbet Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na Verilen Hapis Cezası Sonrası Nöbet Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.