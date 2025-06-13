Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları STK'larla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları STK'larla Buluştu

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13.06.2025 12:23  Güncelleme: 13:38
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Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları STK\'larla Buluştu
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Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, sivil toplum örgütleriyle düzenledikleri buluşmada kentin sorunlarını ele aldı ve demokratik yerel yönetim modelinin önemini vurguladı.

(VAN) - Yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, belediye eş başkanları ve STK temsilcileri kentin sorunlarını ve çözüm yollarını ele aldı. Zeydan ve Şedal, görevde oldukları 10 aylık süreçte önemli işler başardıklarını belirterek, yapılan çalışmaların kayyum marifetiyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.

"Demokratik toplumun inşasında yerel yönetimlerin rolü" başlığıyla düzenlenen buluşmaya, Van'da bulunan sivil toplum örgütlerinin yoğun katılım gösterirken, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, BDP Van İl Eşbaşkanı Gönül Uzunay, milletvekilleri Sinan Çiftyürek ve Zülküf Uçar da katıldı. 150'nin üzerinde sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı buluşmanın açış konuşmasını yapan Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Tuncer Sağınç, yoğun katılımlarından dolayı sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür etti.

"Bu buluşmaya katılım 'biz halkımızın yanındayız' demektir"

Buluşmada ilk olarak söz alan Eş Başkan Abdullah Zeydan, STK ve kurumların yoğun katılımına karşılık kayyum politikasını kentin bileşenlerinin de kabul etmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Sizler buradaki katılımınızla ne kadar hukuksuz bir şekilde belediyelerimize el koysalar da biz her zaman 'buradayız, halkımızın yanındayız' dediniz. Bu önemli bir mesajdır. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Neslihan Şedal ise kayyum uygulamalarına ve yerel demokrasiye yönelik müdahalelere tepki göstererek "Van halkının iradesi gasp edilmek istense de biz her zaman esas olanın halk olduğunu söyledik. Bu kent bizim ve bu kentin sorunlarını ancak kolektif bir ruhla çözebiliriz" dedi.

"Demokratik ve kadın özgürlükçü bir yerel yönetim modeli inşa ediyoruz"

Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir yönetim modeli hedeflediklerini vurgulayan Şedal, bu modele her kimlikten ve inançtan bireylerin katkı sağladığını belirtti. "Hiç kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği bir modeli hayata geçirmeye çalışıyoruz" diyen Şedal, STK'ların bu sürecin öncüsü olduğunu ifade etti. Şedal, 10 aylık görev sürelerinde hükümetin ciddi bütçe kısıtlamaları ve siyasi müdahaleleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Şedal, şu ifadelere yer verdi:

"Topluma hizmet etmek isteyen bir belediye yönetimi olarak birçok hizmetimiz engellendi. Aşevi Kızılay'a devredildi, altyapı projelerimiz iptal edildi, halkın ihtiyacı olan çalışmalar durduruldu. Şu an kayyumun uygulamaya çalıştığı en temel politika, tekrar biz kurumlarımızı aldığımızda içi boşaltılmış, hiçbir kurumu bırakılmamış, tamamen bir binadan ibaret olan bir yer haline getirmek istiyorlar. Biliyorsunuz Aşevi'ni yakın bir tarihte Kızılay'a devrettiler. Ancak bütün maliyeti Büyükşehir Belediyesi üzerinden karşılanmak üzere. Yapmış olduğumuz bütün altyapı, üstyapı ihaleleri, su, yol, kanalizasyon ihaleleri iptal edildi. Bunun yerine şu an diğer kurumların faaliyetleri yürütülüyor. Okullar yapılıyor. WC tadilatları yapılıyor. Başka başka kurumların tadilatları ve inşası yapılmış oluyor. Ancak bu halkın yolu yapılmıyor. Suyu çekilmiyor. Kanalizasyon şebekeleri maalesef çekilmiyor. Şu an Van halkının hizmeti için aslında kullanılması gereken alanlar değerler bir bir yandaşlarına peşkeş çekiliyor."

"Bu kenti yine biz yöneteceğiz"

Konuşmasının sonunda Şedal, "Hiçbir yargı kumpası, hiçbir hukuksuzluk halkın iradesini yok sayamaz. Bu kent bizim, biz bu kenti birlikte yöneteceğiz" diyerek toplantıya katılan tüm STK temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Kayyum, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları STK'larla Buluştu - Son Dakika

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