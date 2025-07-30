Van Büyükşehir Belediyesi'nden Tasarruf Projesi: 7 Bin 180 Tamir İşlemi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi'nden Tasarruf Projesi: 7 Bin 180 Tamir İşlemi

Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Tasarruf Projesi: 7 Bin 180 Tamir İşlemi
30.07.2025 09:57  Güncelleme: 09:59
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Van Büyükşehir Belediyesi, 7 aylık süre içerisinde 18 atölyede gerçekleştirdiği 7 bin 180 tamir, bakım ve onarım işlemi ile bütçesine büyük katkı sağladı. İdari iş gücünü etkin bir şekilde kullanarak dışa bağımlılığı azaltan belediye, kendi kaynaklarıyla önemli bir tasarruf elde etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, makine ikmal yerleşkesinde bulunan 18 atölyede idari iş gücü ile 7 aylık sürede 7 bin 180 tamir, bakım ve onarım işi yaparak ciddi anlamda tasarruf sağladı.

Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmak için idari işgücünü kullanan Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araç filosunun bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Edremit ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına ait alandaki 18 atölyede çalışan 80 personel, 7 aylık süre içerisinde 7 bin 180 adet iş üreterek belediye bütçesine büyük bir katkı sağladı.

İş makineleri atölyesi, kamyon ve binek atölyesi, otobüs atölyesi, torna freze atölyesi, kaynak atölyesi, egzoz ve makas atölyesi, akü şarj atölyesi, lastik atölyesi, radyatör atölyesi, kaporta atölyesi, hortum pres atölyesi, döşeme atölyesi, marangoz atölyesi, oto elektrik atölyesi, TEMSA otobüs elektrik atölyesi, yağ atölyesi, tesisat atölyesi ile Erciş ilçesinde hizmet veren otobüs tamir atölyesi olmak üzere toplam 18 atölyede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle dışarıda çok büyük maliyetlerle yapılacak olan işler burada büyük bir özveri ile belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılıyor.

Belediye envanterinde bulunan 624 otobüs, iş makinesi, kamyon ve binek aracın rutin bakımları ve oluşan arızalar burada giderilirken, yedek parçalar da temin edilerek belediye bütçesine ciddi anlamda katkı sağlanıyor. Ayrıca akaryakıt otomasyon sistemi ile akaryakıt kontrolü sağlanırken, tüm araçlar 'araç takip sistemi' ile takip edilerek amaç dışı kullanımın önüne geçiliyor. - VAN

Kaynak: İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nden Tasarruf Projesi: 7 Bin 180 Tamir İşlemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi'nden Tasarruf Projesi: 7 Bin 180 Tamir İşlemi - Son Dakika
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