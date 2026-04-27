Van Çatak İlçesinde Köprü Çöktü: 40 Haneli Mahalle 10 Gündür Mahsur - Son Dakika
27.04.2026 09:25  Güncelleme: 10:50
Van’ın Çatak ilçesinde bulunan Reşan Mahallesi’nin ilçeyle tek bağlantısını sağlayan köprünün çökme tespit edilmesinin ardından kapatılmasıyla mahalleliler 10 gündür köylerinde mahsur kaldı.

Haber: İshak KARA

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin yolunda bulunan köprünün zarar görmesinin ardından yetkililer güvenlik gerekçesiyle köprüyü ulaşıma kapattı. Bunun üzerine mahalle ile ilçe arasındaki ulaşım tamamen kesildi.

Mahalledeki öğrenciler okullarına gidemezken, köylüler acil hastalarını köprünün diğer tarafına kadar gelen ambulanslara sırtlarında taşıyor.

Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran ve Reşat Eraslan bölgede inceleme yaparak, yurttaşların yaşadığı sorunları yerinde gözlemledi.

"40 hane, onlarca öğrenci mağdur"

Mahalle sakinlerinden Cimşit Ertem, 10 yıl önce inşa edilen köprünün yeniden yapılmasını istediklerini belirterek, "Bir haftadır öğrencilerimiz okula gidemiyor. Millet mağdur kalmış. Gıda tarafından millet mağdur. Hastamız olursa giriş çıkışlara kapalıdır. Giriş çıkışlara izin vermiyorlar. Bizim köprümüzü yapsınlar. Biz de serbest olalım. Bir ihtiyacımız olursa köprüye getiriyoruz. Köprüden de sırtımıza alıp eve götürüyoruz. İlçeye gidiyoruz, gıdayı karşıya getiriyoruz. Gerekiyorsa el arabasıyla, atla ya da sırtımıza alarak köye götürüyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Sait Ertem ise şunları söyledi:

"Zaten durumu görüyorsunuz, olduğu gibi tehlikelidir. Giriş çıkışlar yasaktır. Burada girişte askerler bekliyor. Kimseyi bırakmıyorlar. Gelip giden olmuyor. 40-50 hane vardır. 200-250 nüfuslü bir köy ve hepimiz mahsur durumdayız. Bir çare bulmaları gerek. Bir de bizim yukarı köy var. Yaylaya çıkıyoruz yazın. Bu yolumuz da kapanmıştır. Yolumuzu açmasını istiyoruz."

Zaten evde gıdası olan yemeğini yiyor. Diğerlerini Çatak ilçesine gidip getiriyoruz. Buradan indiriyoruz mecburen, buradan eve taşıyoruz. Bazen hastamız oluyor onları da atla, yayan veya sırtımıza alarak evimize ulaştırıyoruz. Öğrencilerimiz okuluna gitmiyorlar."

"İhale iptal edildi, köy mağdur bırakıldı"

Çatak Belediye Eş Başkanı Gülten Baran, kayyım öncesi Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile birlikte çalışma başlattıklarını belirterek, köprünün ihalesinin dahi yapıldığını dile getirdi. Kayyım sonrasın ihalenin iptal olduğunu dile getiren Baran, "iptal kararının bir mahalleyi yaşamdan kopardığını" kaydetti.

Baran, "İhaleyi iptal edenler de bu köyün köprüsünün bu halde olduğunu çok net biliyorlar. Kayyum geldikten sonra bu ihaleyi iptal ederek köyü bu şekilde mağdur durumda bıraktılar. Çocuklar okula gidemiyor. Buna yönelik şu an mevcut Büyükşehir Belediyesi kayyumun elinde olduğu için artık şu anki yönetimin bu köprü için bir an önce çalışmalar başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

