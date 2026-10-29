Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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Van’da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 103. Yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 103. Yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan tören, bugün saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Yağışlı hava nedeniyle Beşyol Meydanı'nda yapılması planlanan etkinlikler, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın ve bu coşkuyu sizlerle paylaşmanın büyük mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi tüm Anadolu'yu sarmış ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerden yükselen 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla dünyaya milletimizin bağımsızlık inancı haykırılmış, birlik ve beraberliğimiz zaferle taçlanmıştır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın kendi geleceğini doğrudan ve fiilen kendisinin yönetmesi esasına dayanır' sözleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki zorlu süreç, bu asil milletin vatan ve bayrak sevgisini, azim ve kararlılığını, her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleci ruhunu, canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen onurlu duruşunun göstergesidir. Kahraman ecdadımızın dünyaya örnek olarak göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde; güneşin ve mavinin şehri Van'ımız kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına her bir ferdi ile yüreklerinde vatan sevgisiyle mukaddes bildiği tüm değerler için canından geçmiştir. Binlerce şehit verdiğimiz bu kutsal topraklarda Vanlı hemşehrilerimiz, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Zeve Şehitliğimiz de bu kahramanlığın en anlamlı nişanesidir" dedi.

Program, yapılan konuşmaların ardından şiirlerin okunması, gösterilerin sunulması ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramı29 EkimYerelVanSon Dakika

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