Van'da 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi

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Van'da Kurban Bayramı öncesi kıyafet ve ayakkabı hediye edilen 700 çocuk büyük heyecan yaşadı.

Van'da bayramlık kıyafet hediyesi alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Kurulduğu günden bu yana bölgedeki hasta ve engellilerin yardımına koşan Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çocukları da unutmadı. Kurban Bayramı öncesinde özellikle kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için giyim ve ayakkabı alan dernek yetkilileri, bu yardımları kendilerine ulaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan dernek yetkililerinden Remzi Deniz, bayram öncesinde 700 ihtiyaç sahibi çocuğa pantolon, tişört, çorap ve ayakkabı dağıtımında bulunduklarını belirterek, "Bayram gibi bayram olsun dedik. Çocuklar mutlu olsun dedik. Bu çerçevede yardımlarını dağıttık. Hayırlı olsun" dedi.

Bayramlıklarını alan çocuklar ise sevinç içerisinde evlerinin yolunu tuttular. - VAN