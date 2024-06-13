Van'da 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi - Son Dakika
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Yerel

Van'da 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 700 çocuğa kıyafet ve ayakkabı hediye etti. Çocuklar büyük mutluluk yaşarken, dernek yetkilileri de yardımlarını dağıttıkları için sevinçli olduklarını belirtti.

13.06.2024 10:49
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Van'da Kurban Bayramı öncesi kıyafet ve ayakkabı hediye edilen 700 çocuk büyük heyecan yaşadı.

Van'da bayramlık kıyafet hediyesi alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Kurulduğu günden bu yana bölgedeki hasta ve engellilerin yardımına koşan Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çocukları da unutmadı. Kurban Bayramı öncesinde özellikle kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için giyim ve ayakkabı alan dernek yetkilileri, bu yardımları kendilerine ulaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan dernek yetkililerinden Remzi Deniz, bayram öncesinde 700 ihtiyaç sahibi çocuğa pantolon, tişört, çorap ve ayakkabı dağıtımında bulunduklarını belirterek, "Bayram gibi bayram olsun dedik. Çocuklar mutlu olsun dedik. Bu çerçevede yardımlarını dağıttık. Hayırlı olsun" dedi.

Bayramlıklarını alan çocuklar ise sevinç içerisinde evlerinin yolunu tuttular. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi - Son Dakika
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