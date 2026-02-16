Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Van'da Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Van'da Protesto Yürüyüşü

16.02.2026 01:11  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümünde, Van'da DEM Parti öncülüğünde gerçekleşen protesto yürüyüşü gergin anlara sahne oldu. Katılımcılar, yürüyüşün engellenmesine rağmen destek sloganları attı.

(VAN) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 yıl önce Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla Van'da protesto yürüyüşü düzenlendi.

Van'daki yürüyüşe DEM Parti Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Mahmut Dindar, DBP ve DEM Parti Van İl Eş Başkanları, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş başkanı Abdullah Zeydan ve çok sayıda kişi katıldı.

Günpaş Market önünde toplanan kalabalık, sloganlar attı. Polisin yürüyüşe izin vermemesi gerginliğe neden olurken, kalabalık yürümekte ısrar etti. Engellemelere rağmen kalabalık telefon ışıklarıyla Hayat Hastanesi önüne kadar yürüdü ve burada basın açıklaması yapıldı.

DEM Parti Milletvekili Zülküf Uçar, "15 Şubat komplosunu kınıyoruz. Anayasal en temel hakkımızı güvence altına alan ifade ve toplantı gösteri yürüyüşümüzün engellenmesini Van halkı olarak kabul etmiyor, kınıyoruz. Bütün dünyanın Orta Doğu'ya, Türkiye'ye çözüm sunan Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik komplo uygulanmasını kabul etmiyoruz. Komployu Sayın Abdullah Öcalan direnişle yerle bir etti. Sayın Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği varlık mücadelesi etrafında Kürt halkı kenetlendi. Bugün artık varlık kesinleşti, Kürt halkı kazandı, Kürt halkı varlığını ispat etti. Şimdi sıra Abdullah Öcalan ve Kürt halkının özgürlüğünde. İmralı'nın ortaya koyduğu direnişi sahiplenerek selamlıyoruz" dedi.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Güvenlik, Türkiye, Terör, Yerel, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Van'da Protesto Yürüyüşü - Son Dakika

PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:30:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Van'da Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.