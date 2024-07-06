Van'da Bengü konserinde pet şişe protestosu - Son Dakika
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Van'da Bengü konserinde pet şişe protestosu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Bengü, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözleriyle protesto edildi. Konser sonunda sahneye atılan pet şişeleriyle görevliler zor anlar yaşadı.

06.07.2024 13:52
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Van'da şarkıcı Bengü'nün konserinde pet şişe fırlatıldı

VAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren Bengü, katılımcılar tarafından protesto edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Van oldu. Dün gece Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Bengü, konser sonunda iddiaya göre, "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi. Bengü'nün bu sözleri ise bir grup seyirci tarafından protesto edildi. Konserin sona ermesiyle birlikte sahneye çok sayıda pet şişesi fırlatıldı. Pet şişelerinin atıldığı sahnede görev alanlar ise alanda zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Bengü konserinde pet şişe protestosu - Son Dakika

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