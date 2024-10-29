Van'da Bin Yıllık Yerli Tohumların Ekimi Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Bin Yıllık Yerli Tohumların Ekimi Yapıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplanan bin yıllık yerli tohumları ekerek buğday üreticilerine destek verme amacıyla önemli bir projeye imza attı. Ekim çalışmaları ile birlikte, yerli tohumların çoğaltılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

29.10.2024 12:14  Güncelleme: 12:27
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplanan bin yıllık çeşitli yerli tohumlarını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla çalışma başlattı. Belediyeye ait Bardakçı Mahallesi'ndeki 128 dönümlük arazinin 40 dönümünde yürütülen çalışmalarda 700 kilogram tohum ekildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye yönelik destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi'ndeki 180 dönümlük arazi tarıma kazandırıldı. Tarımsal Eğitim ve İdari İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide yapılan ön izleme çalışmalarının ardından, Çatak Görentaş, Gürpınar ve Özalp bölgelerinden toplanan bin yıllık yerel ana tohumları olan Kirik, Hevidik, Karakılçık buğday ve arpaları tarlaya getirildi. Selektöre vurulan ve hastalıklara karşı ilaçlanan tohumlar, 40 dönüme ekimi yapıldı.

Ekimi tamamlanan 700 kilogram civarında bin yıllık yerli ana tohumlarının ekimi ile birlikte çoğaltılmasıyla bulgur, makarna, kavut ve irmik elde edilmesi hedefleniyor. Araziye serpilen tohumlar, birbirleriyle farklı uzaklıkta bulunan parsellere ekilerek kendi çeşidinin korunup diğer çeşitlerle karışmasının önüne geçildi. Bununla birlikte her üründen ayrı ayrı verim alınacak.

"İleriye yönelik sürdürülebilir çalışacağız"

Ekimi yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi ziraat teknikeri Mehmet Tanrıant, tohumların arttırılması ile birlikte üreten çiftçilere yönelik bölgede daha zengin bir kaynak sağlanacağını ifade etti. Tanrıant, "22 dekar alana 22 kilogram ekim yaptık. 18 kilogram da diamonyum fosfat olan gübre attık. Hasat da nasip olursa önümüzdeki yıl haziran, temmuz aylarında sağlanacak. Bir sonraki ekim yine önümüzdeki yıl ekim aylarında yapılacak. Atalarımızdan kalan bu tohumları kaybetmeyerek ileri nesillere aktaracağız" dedi.

Ekim aşamasında üreten çiftçilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinen Tanrıant, "Gübrelemeyi düzenli yaparsak 1'e 15 verim alabiliriz. Tohumu ekmeden önce rastıka (karaca hastalığı) karşı ilaçlamamızı yapıp tohumumuzu öyle ekersek, daha verimli bir sonuç alırız. Buradaki çalışmalarımızı da öyle yürütüyoruz. İlerleyen yıllarda çiftçilerimize yönelik bununla alakalı detaylı eğitimlerimiz de olacak. Katkı da sağlanacaktır" diye konuştu.

Van\'da Bin Yıllık Yerli Tohumların Ekimi Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Bin Yıllık Yerli Tohumların Ekimi Yapıldı - Son Dakika

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