Van\'da Çocuk Akademisi Hizmete Açıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çocuk Akademisi" hizmete açıldı.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, akademinin açılış törenine İpekyolu Belediyesi yönetim ekibi katıldığı belirtilerek, "Bu proje ile ilçedeki öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.Yalı Mahallesi'nde hizmete açılan akademide; bilişim ve teknoloji, yabancı dil, dikkat toplama, tasarım, drama ve bale gibi 12 atölye kuruldu.Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiren İpekyolu Belediyesi; düşler atölyesinde eğitim gören çocuklara hayal kurma, yeteneklerini geliştirme; tasarım ve lego, oyun atölyesindeki öğrencilere ise hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak. Öğrenciler bu akademide hayal ettikleri, tasarladıkları birçok şeyi hem yapay zeka hem de 3 boyutlu yazıcılar ile tasarlayabilecek. Dikkat toplama atölyesinde de dikkat dağınıklığı olan çocuklar odaklanmayı öğrenecek, derslerinde ise daha başarılı olacak.Ayrıca akademide zengin bir kütüphane de yer alıyor. Hobi bahçesinde çocuklar toprakla haşır neşir olacak. Binanın çevresindeki ağaçları muhafaza ile çocuklara çevre bilincinin oluşturulması amaçlanacak. Türkiye'de sosyal belediyecilik anlamında ilk olma özelliğine sahip akademiden toplamda 2 bine yakın öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Çocuk Akademisi İpekyolu çocuklarına hayırlı uğurlu olsun" denildi. - VAN
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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