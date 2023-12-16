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Van'da çocuklar Filistinli çocuklar için yürüdü - Son Dakika
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Van'da çocuklar Filistinli çocuklar için yürüdü

Van'da yaşları 15'ten küçük çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü. Van Filistin'e Destek Platformu organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu.

Van\'da çocuklar Filistinli çocuklar için yürüdü
16.12.2023 - 14:20,
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Van'da yaşları 15'ten küçük çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Van Filistin'e Destek Platformu organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu. Van Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce çocuk, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanına kadar yürüyüş yaptı. Çocukların yürüyüş programına aileleri de destek verdi.

Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan çocuklar, kendileri gibi mutlu ve özgür olmayı hak eden tüm çocuklar adına büyüklere seslendi. Çocuklar, "Biz çocuğuz ve haklarımız var. Sıcak ve güvenli bir evde yaşama hakkına sahibiz. Güvensiz bir yığın tuğlanın arasında uyumak istemiyorum. Filistinli Zeynep de güvenli ve sıcak bir evde yaşamalıdır. Karanlık bir odaya kapatılıp kuşların uçuşunu görmekten mahrum kalmak istemiyorum. Filistinli Muhammed de özgürce sokaklarda gezebilmelidir. Ben en sevdiğim oyunları arkadaşlarımla oynama hakkına sahibim. Elime taş alıp eli silahlı askerlerden kaçmak istemiyorum. Filistinli Meryem de evcilik oynayıp bebeğinin saçını örebilmeli. Bizim sıcak ve güvenli evlere ihtiyacımız var. Sokaklar bizim evimiz değil" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İHA
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