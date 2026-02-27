Van'da Cuma Pazarı'nda Fiyat Tepkisi!

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki cuma pazarında esnaf ve yurttaşlar artan fiyatlara tepki gösterdi. Sebze-meyve fiyatlarının el yaktığını belirten pazar esnafı ve emekliler, yüksek kira ve faturalar karşısında geçinemediklerini dile getirerek ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığını söyledi. Vatandaş Ubeyit Aktaş, "Piyasa ölüdür. Daha saat 1 oldu, siftah yok daha. Ne olacak? Bu yönetimin 22 yıllık enkazıdır. Enkazdan kurtulmak için bir an önce sandığın gelmesi lazım. Yani sandık gelmezse bu iş olmaz" dedi.

Van İpekyolu Serhat Mahallesi'nde bulunan cuma pazarında yurttaşlar fiyatlara tepki gösterdi. A Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli, pazardaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pazarın halini görüyorsunuz. Toplasan 20 tane müşteri yok. Pahalılık almış başını gidiyor. Mazot almış başını gidiyor. Bu işin yarını yok. Nereye gidecek? Yani bu siyasiler görmüyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız görmüyor mu? Cumhurbaşkanımıza iletmiyorlar mı? 1 kilo salatalık 150 lira, 1 kilo biber 120 lira, 1 kilo elma 150 TL. Yani bu vatandaşın hali ne olacak? Bir tane tüp olmuş bin 200 lira. Gelen geri gidiyor. Ne alacak çoluğuna, çocuğuna? Antalya'dan Van'a gelmek 150 lira nakliye ücreti. Tabii ki hal böyle olacak. Serbest bırakmışlar; alan alana, götüren götürene, çarpan çarpana. Var mı böyle bir dünya? O zaman hükümeti bıraksınlar, devleti bıraksınlar. Artık halk nasıl yaşayacaksa Arizona eyaletini geçtik biz. Yemin ederim Kızılderililer bizden iyidir."

"Eskiden 20 lira ile pazara gelenler, şu an 2 bin lira bile yetmiyor"

Eskiden vatandaş pazara gelirdi, cebinde 20 lirayla 5-6 nüfusun haftalık sebze ihtiyacını karşılıyordu. Şu anda vatandaş 2 bin lirayla pazara geliyor. İnanın ne aldığını da bilmiyor. 2 kilo salatalık 300 lira. 2 kilo biber 250 lira etti 550 lira. Bu vatandaş sebzeye mi verecek, gıdaya mı verecek, yağa mı verecek? 5 litre yağ 550-600 lira. 1 kilo salça 100 liraya dayandı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir elektrik faturası geliyor 2 bin lira. Bir su faturası geliyor bin 500 lira. Harcadığı 300 lira, geri kalan bin 200'ü giderler. Tamam da vatandaş yoksul vatandaş. Yani buna bir dur demek lazım. Bir kere bunun yarınının olması lazımdır. Eskiden hükümetler gelirdi, 5 yılda bir zam olurdu her şeye. Şimdi endeks yapmışlar. Böyle bir endeks de görmedik. Piyasada her taraf ateş pahası. Her ne hikmetse maaşlara geldiğinde enflasyon iyi çıkıyor.

"Halk artık sebze toplayıp çoluk çocuğuna götürüyor"

Asgari ücretliye 28 lira bir maaş vermişsin. Bir ev kirası olmuş 15-20 bin lira. Bunlara bir dur diyecek hükümet yok mu? Pazarın toplandığı akşam saatinde bir gelip baksınlar. 50-60 aile, çocuk, bayan geliyor. Artık sebzeleri toplayıp evine, çoluk çocuğuna götürüyor. İnanın vicdanen ölmüşüz. Böyle bir şey olamaz. İnanın hiç düzeleceğine inanmıyoruz. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun yüzde 12'si ölüdür, yüzde 12'si de kıt kanaattir. Yüzde 25'inden sonra kademe kademe, yüzde 40'ından sonra da her şey onlar için güllük gülistanlıktır. Süper zincir marketlerde bugün peyniri alırsın 50 lira, gelecek hafta olmuş 55 lira. Adamın bir kaybı yok ki. Düşünebiliyor musun? Hadi adam normal memurdur, 50-60 bin lira bir maaşı vardır. Ona da bir istisnadan üstüne gelir, kıt kanaat geçiniyor. Peki işi gücü olmayan insan ne yapacak? Hani herkes senin vatandaşındır. Benim bugün imkanım var, maaşım varsa, ben geçimi yapıyorsam Ahmet'in yoksa Ahmet'e de sen geçimini sağla.

"Savaş mı vardı da barış olsun"

Bu seçimlerde 14'e sıfır gidiyor hükümet ve bundan sonra da inanın bir tane de oy alamaz. Şimdi de almışlar bir barış süreci; ortada bir şey görmüyoruz ki. Savaş yoktu ki barış olsun. Kendi zincirleri, kendi menfaatleri olsun diye fabrikaları var, silahlarını satsınlar diye bu barışı yine onlar çıkardılar. Ben bugün açsam ne yapacağım? ya kardeşimi öldüreceğim ya kendimi. Benim karnımı doyur ki ben sana karşı çıkmayayım. Pandemiden sonra esnaf sayımızda 70'e yakın işi bırakan esnaf arkadaşımız vardır. Özellikle son bir sene içerisinde 33'ü bu sene bıraktı. Kazanç yok, pahalılık var. Nasıl olacaksa Allah yardımcıları olsun. Bir devlet başkanı eğer vatandaşını bilmiyorsa, 12-13 yaşındaki çocuk burada akşama kadar bir ekmeğe çalışıyorsa onun ayıbı değildir; baştakilerin ayıbıdır, hükümetin ayıbıdır."

"Emekliyim, kiralar 20 bin, nasıl geçineyim"

Emekli olduğunu söyleyen Fehmi Ortak, "Hiçbir şey alınmıyor, her şey çok pahalı. Bir kilo salata 130-150 lira diyor. Ne olacak bu halimiz? Vallahi böyle giderse çok zor düzelir. Ne alacağız? Hiçbir şey de alamıyoruz" dedi. Bir başka vatandaş, "Para yok, emekliyiz. Vallahi durumumuz, maaşımız bir kiraya da yetmiyor. Kiralar 15-20 bin lira olmuş. Doğal gaz var, elektrik var, masrafı var, her şey var. Emekli maaşı 40 binden aşağı kimse geçinemez. Eskiden pazara 100 lira ile gelseydin her şeyi alıyordun. Şimdi ne olacak? 100 liraya yarım kilo bir şey gelmiyor. Halimiz böyledir" ifadelerini kullandı.

"Piyasa ölü, 22 yıllık yönetimin enkazıdır"

Pazar esnafı Ubeyit Aktaş ise, "Piyasa ölüdür. Daha saat bir oldu, siftah yok daha. Ne olacak? Bu yönetimin 22 yıllık enkazıdır. Enkazdan kurtulmak için bir an önce sandığın gelmesi lazım. Yani sandık gelmezse bu iş olmaz. Halk akşamları gelip ucuz bir şey arıyor, alıp almamak için düşünüyor. Yani eli boş gidiyor. Pazarda eskiden 100-200 lira getirip poşetleri elinde taşıyamazdın. Şimdi 1 milyar da getirsen iki poşet alıyorsun. Salatalığın kilosu 120 TL'dir. Bir tane salatalık 18-20 TL olmuş" dedi.