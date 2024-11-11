Van'da Dron Krizi Uçuşları Aksattı - Son Dakika
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Van'da Dron Krizi Uçuşları Aksattı

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Van Ferit Melen Havalimanı'nda izinsiz dronlar nedeniyle uçaklar Diyarbakır'a yönlendirildi.

11.11.2024 19:41
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(VAN) - Van'da son birkaç gündür Türk Hava Yolları'na ait iki ve SunExpress firmasına ait bir uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmaları gerekirken, izinsiz uçurulan dronlar nedeniyle Diyarbakır'a yönlendirildi. Van- İstanbul seferi için bekleyen yolcular, uçağın Van'a iniş yapmaması nedeniyle havalimanı yetkilileri ile tartıştı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda izinsiz uçurulan dronlar nedeniyle son günlerde uçuşlarda ciddi aksaklık yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım 2024 tarihinde İstanbul-Van seferini yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2753 sefer sayılı 17.30 uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladığı sırada uçuş izmi bulunmayan bir dron ile karşılaştı. Pilot, durumu hava trafik kontrolörüne bildirerek, Van Gölü üzerinde tur atmaya başladı. Hava trafik kontrolörü, konuyu hızlı bir şekilde yetkililere iletti. Uçak, yakıt kritiğine girdiği için Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Van-İstanbul seferi için bekleyen yolcular, uçağın Van'a iniş yapmaması nedeniyle havalimanı yetkilileri ile tartıştı. Bir THY yetkilisi, uçağın iniş yapmamasının operasyonel nedenlerden kaynaklandığını belirterek, mağdur olan yolcular için ek uçak seferi konulduğunu belirtti.

Yine 8 Kasım'da Van seferi yapan THY'nin Boeing 737-Max 8 tipi uçağı ve SunExpress'in Boeing 737-8HC tipi uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na inişi sırasında, izinsiz uçurulan dron nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Yetkililer, iniş esnasında "izinsiz dron uçuşlarının" uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğuna işaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Dron Krizi Uçuşları Aksattı - Son Dakika

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