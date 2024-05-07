Van\'da Filamingo Parkı\'nın Yolu Kapatıldı

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İSHAK KARA

(Van) -Van'ın İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi'nde bulunan Filamingo Parkı'nın yolunun Devlet Demir Yolları (DDY) tarafından 'kaçak' olduğu gerekçesiyle hendek kazılarak kapatılması tepki çekti. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, parkın yok olma tehlikesine dikkat çekerken; Van Çevre, Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık, "İlimizde zaten yeşil alan miktarı oldukça az. Buranın da yok olup gitmesine müsaade edemeyiz" dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi'nde bulunan Filamingo Parkı'nın yolu, Devlet Demir Yolları (DDY) tarafından 'kaçak yol' olduğu gerekçesiyle rayların her iki tarafına hendek kazılarak kapatıldı. 8 yıldır kullanılan yolun kapatılması tepki çekti. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, ağaçları ve çimleri sulamak için içeriye araç sokamadıklarını, dolayısıyla kısa sürede ilçenin önemli yeşil alanlarından Filamingo Parkı'nın yok olacağını belirterek, yol sorununun kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti. Parkta bulunan foseptik çukurunun boşaltılamaması nedeniyle de tuvaletlerin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

"ULAŞIM İLE İLGİLENEN BİR KURUMUN YOL KAPATMASI KABUL EDİLEMEZ"

Parkta incelemelerde bulunan Van ÇEVDER yöneticileri, yapılanın kabul edilebilir bir durum olmadığını, soruna belediye ve DDY'nin ortak bir çözüm üretimesi gerektiğini kaydetti. Van ÇEVDER Başkanı Ali Kalçık, şunları söyledi:

"Burada oldukça güzel ve kentimizin önemli değerlerinden bir tanesi olan Filamingo Parkı bulunmaktadır. Oldukça güzel bir yeşil alanımız mevcut. Burada yüzlerce ağaç var. Bu ağaçlar ve yeşil alan bugüne kadar büyük bir özveri ile getirilmiş. Bugünden sonra yok olmasına müsaade edemeyiz. Bundan dolayı da buradaki yol probleminin mutlaka halledilmesi gerekiyor. İlimizde zaten yeşil alan miktarı oldukça az. Buranın da yok olup gitmesine müsaade edemeyiz. İpekyolu Belediyesi ve DDY'nın ilgili teknik ekipleri bir araya gelerek çözüm konusunda birlikte çalışabilirler. En nihayetinde burası insanların nefes alabildikleri bir yer. Kentimizin önemli bir değeri ve adeta cennetten bir köşe. Bizim burayı yok olmaya terketmemiz değil, korumamız gerekiyor. Bundan dolayı buradan ilgili kurumlara çağrıda bulunuyoruz; gerekli çözüm neyse yol ve yöntemlerini geliştirin ve Filamingo Parkı'nın yok olmaması için elinizden geleni yapın."

"OLASI KAZALARA KARŞI KAÇAK YOLLARIN TAMAMI KAPATILDI"

Konu ile alakalı görüşülen DDY yetkilisi ise sorunun İpekyolu Belediyesi ve Filamingo Parkı ile alakalı olmadığını, kaçak yolların tamamını kapattıklarını, amaçlarının da olası kazalarının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Olası kazalarda sorumluluk almamak için kaçak yolların tamamını kapattık. Kapattığımız yolların resimlerini çekerek belgelendirdik ve bunları Van Valiliği'ne sunduk. Parka giden yolu açabilmemiz için resmiyette bulunan başka bir yolu kapatmamız gerekiyor. Yönetmeliklere göre iki yol arasında 1,5 kilometrelik mesafenin bulunması gerekiyor. Bundan dolayı biz o yolu da kapattık. Filamingo Parkı'nın bulunduğu yer hemzemin geçide uygun. Van Büyükşehir Belediyesi'nin bize müracaat etmesi durumunda, bu başvuru değerlendirmeye alınabilir. Orada hemzemin geçit yapılabilir. Fakat başvurunun olması gerekiyor" dedi.