Van'da Gözaltına Alınan 54 Kişi Serbest Bırakıldı... Dem Partili Milletvekili Mahmut Dindar: Bu Saatten Sonra Kimse Kürtleri Kandıramaz

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu'nun Kuzey ve Doğu Suriye'ye destek amacıyla düzenledikleri eylemde gözaltına alınan 54 kişi serbest bırakıldı. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Buradan sesleniyoruz; bundan sonra artık Kürtler ittifakını, birlik beraberliğini büyütmek zorundadır. Bu Kürtlere yapılan hukuksuzlukları, katliamları artık kabul etmeyeceğiz. Etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bir süreç var. Biz bu sürecin arkasından sonuna kadar duracağız. Artık Kürtlere yönelik katliamları kabul etmeyeceğiz." dedi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu'nun Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Müdahalede, aralarında yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ile Güşen Kurt, DBP İl Eşbaşkanları Gönül Uzunay ile Cemal Demir, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Eşbaşkanı Mehmet Salih Coşkun, Eğitim Sen Van Şube Eşbaşkanları Funda Demir ile Murat Atabay ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 54 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Van Emniyeti bugün büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Bir kentin tüm seçilmişlerini, hukukçularını gözaltına almak hangi aklın ürünüdür? Bu tutumu kınıyoruz. 100 yıldır bu topraklarda Kürtlerin kendi dilinde kendi toprağında onurlu bir şekilde yaşamalarına izin vermiyorlar. 100 yıldır bizi bu topraklarda sömürmeye, öldürmeye çalışıyorlar. Rojava'da Kürtler DAİŞ gibi barbar bir zihniyete karşı onurlu bir yaşam için binlerce şehit vererek mücadele ettiler. 10 yıl sonra yeniden dillerini, kimliklerini yok etmek için bir akıl devreye girmiştir. Bunun başında da AKP hükümeti gelmektedir. Kimse Kürtleri bu saatten sonra kandıramaz.

Bakın burada açıkça ifade Bu ülkenin yarısı nüfusunun yarısı Kürt'tür. Rojava'da siz Kürtleri katlederseniz buradaki Kürt kardeşleri asla sessiz kalmayacaktır. Buradan sesleniyoruz; bundan sonra artık Kürtler ittifakını, birlik beraberliğini büyütmek zorundadır. Bu Kürtlere yapılan hukuksuzlukları, katliamları artık kabul etmeyeceğiz. Etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bir süreç var. Biz bu sürecin arkasından sonuna kadar duracağız. Artık Kürtlere yönelik katliamları kabul etmeyeceğiz."