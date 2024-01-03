Van'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hz. Ömer Camii'nde yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Van Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını okuyan Asım Levent Çiftçi, 1948 yılında başlayan İsrail terörünün her geçen gün şiddetini artırarak devam ettiğini ifade ederek, "İşte kutlu 7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzeli vahşice şehit edildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. 3 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edilip, evler, işyerleri ve okulları tarumar edildi" dedi.

Dün akşam saatlerinde Hamas'ın lider kadrosundan Salih Aruri ile 6 Hamas üyesinin öldürüldüğü saldırıya da değinen Çiftçi, "100 yıl önce bu toprakları vatan kılan dedelerimizin, küffara karşı gösterdi azmin, fedakarlığın bir benzerini bugün Gazze'de görüyoruz. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine dair olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından slogan atan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı. - VAN