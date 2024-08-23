Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 114 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 114 gündür devam ediyor

Van\'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 114 gündür devam ediyor

Van'da belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini 114 gündür aralıksız sürdürüyor. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde eylemlerini sürdürüyor.

23.08.2024 14:06  Güncelleme: 14:21
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Van'da belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini 114 gündür aralıksız sürdürüyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi çok sayıda işçiye SMS göndererek iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 114 gündür sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken, şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi.

Konuya ilişkin konuşan İpekyolu Belediyesi işçisi Arzu Yılmaz, eylemlerini 114 gündür sürdürdüklerini belirtti. Tek amaçlarının işlerine dönmek olduğunu ama şu ana kadar olumlu bir dönüş olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bizler bir an önce işlerimize dönmek istiyoruz. Mağduriyetlerimiz çok fazla, içimizde hasta olanlar var" dedi.

DEM Parti'nin kendilerinin kanunsuz bir şekilde işe girdiğini iddia ettiğini dile getiren Abdullah Akman isimli bir diğer isimli işçi ise "Madem kanunsuz işe alındık, elinizi vicdanınıza koyun. Adalet ve eşitlikten bahsediyorsunuz, gelin bu adalet ve eşitlik üzerinden yürüyelim. Bugüne kadar usulsüz şekilde işe aldığınız kişileri nasıl aldıysanız çıkarın, biz de adalet sağlandı diyelim. Hepimiz evli ve çoluk çocuk sahibiyiz. Ben kalp ve astım hastasıyım. Ağır işlerde çalışamıyorum. Bunların adaletsizliğine maruz kaldık" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 114 gündür devam ediyor - Son Dakika

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