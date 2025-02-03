Van'da Jandarma Operasyonları: 273 Şüpheli Yakalandı

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Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

(VAN) - Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, ocak ayında 255 bin 763 araç denetlendi, yakalanan 273 şüpheliden 47'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, bir aylık asayiş raporunu yayımladı. İl Jandarma Komutanlığı'nca 1 - 31 Ocak arasında, 255 bin 763 araç denetimi, 276 bin 665 GBT sorgusunun yapıldığı ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında, dolandırıcılık suçundan aranan 95, terör suçundan aranan 4, hırsızlık suçundan aranan 9, uyuşturucu madde suçundan aranan 20, kaçakçılık suçundan aranan 7 ve diğer suçlardan aranan 138 şahsın yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan toplam 273 şüpheliden 47'sinin, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı aktarıldı.

Jandarma Komutanlığı'nca 554 aracın trafikten men edildiği, 11 bin 484 yol kullanıcısına Trafik Güvenliği Eğitimi verildiği, 67 bin 913 araç kontrolünün sağlandığı, 2 bin 229 sürücü ve araca 8 bin TL idari para cezası tutanağı tanzim edildiği ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu bildirildi.

JASAT aranan 22 kişiyi yakaladı

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından da hakkında yakalama bulunan toplam 22 kişinin yakaladığı, 20'sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 2 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Avlanma yasağı bulunan dağ keçisini avladığı tespit edilen kişiye ceza

Saray ve Karacahisar Jandarma Komutanlığı ile müşterek icra edilen araştırma neticesinde ise Çakmakköy Mahallesinde ikamet eden M.L.K isimli bir kişinin, avlanma yasağı bulunan dağ keçisi türünü avladığının tespit edildiği, şahsın, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği toplam 650 bin TL cezai işlem uygulanmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.