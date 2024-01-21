Van'da kalp hastası bebek için ambulans uçak havalandı

VAN - Van'da konjenital kalp anomalisi tanısıyla tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp anomalisi tanısıyla tedavi gören bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bebek hasta, İstanbul Çapa Tıp Fakültesine ambulans uçakla nakli yapıldı.

(YLM-MSA-Y)