Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yol Ulaşıma Kapandı

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(VAN) - Van'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 131 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 6, Çatak 14, Gürpınar 12, İpekyolu 8, Muradiye 27, Özalp 52, Saray 12, toplam 131 mahalle ve mezra yolu kapalı. Sürücülerin can güvenliğinden dolayı Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu akşam saatlerinde kapatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 618 personel ve 270 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.