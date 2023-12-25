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Van'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım - Son Dakika
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Van'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, büyükşehir ile ilçe belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van\'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım
25.12.2023 - 11:37,
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VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir ile ilçe belediyesi ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Otlakbaşı ile Kelle mahalleleri arasında tipide mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılırken, Otlakbaşı Mahallesi'nde rahatsızlanan bir vatandaş ise yolların açılmasıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muradiye Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadelele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Karla mücadele ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde yol açma, kar küreme çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım - Son Dakika
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